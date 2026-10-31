Phường Sa Đéc và phường Mỹ Phong trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hoa, kiểng

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Anh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cùng đại diện các ngành chuyên môn và Hội Hoa kiểng phường.

Đoàn công tác phường Mỹ Phong tham quan mô hình sản xuất hoa kiểng tại Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: VĂN ĐẤU

Theo UBND phường Sa Đéc, địa phương hiện có hơn 960 ha hoa, kiểng với trên 4.000 hộ tham gia sản xuất. Riêng vụ hoa Tết Nguyên đán 2027, dự kiến xuống giống khoảng 100 ha, chủ yếu là các giống hoa truyền thống như: Cúc mâm xôi, cúc nhiều màu, cát tường, hoa hồng, vạn thọ... Sản lượng cung ứng thị trường tết ước hơn 1 triệu giỏ hoa.

Tại buổi làm việc, phường Sa Đéc chia sẻ kinh nghiệm về điều kiện sản xuất, nguồn nước tưới, lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và tổ chức sản xuất hoa, kiểng quanh năm. Trong đó, chú trọng lựa chọn giống phù hợp nhu cầu thị trường, quy hoạch vùng trồng hợp lý, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; đồng thời mở rộng ứng dụng hoa, kiểng trong trang trí công trình và phát triển cảnh quan đô thị.

Đại diện lãnh đạo phường Mỹ Phong tặng quà lưu niệm cho UBND phường Sa Đéc. Ảnh: VĂN TRÍ

Hai địa phương cũng trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp gắn với sản xuất, tham quan và trải nghiệm tại các nhà vườn. Việc nghiên cứu, tuyển chọn giống hoa mới phù hợp điều kiện thổ nhưỡng để nhân giống, đưa vào sản xuất được quan tâm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hút cho làng hoa và nâng cao thu nhập cho người trồng hoa, kiểng.

Dịp này, đoàn công tác phường Mỹ Phong tham quan cơ sở cây giống Út Hiệp, tìm hiểu quy trình sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và khả năng liên kết cung ứng giống; đồng thời tham quan Vườn hồng Tư Tôn, học tập kinh nghiệm xây dựng điểm đến du lịch gắn với hoa, kiểng.