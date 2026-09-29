Phường Sa Đéc tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt

Nhân viên ngân hàng hướng dẫn đại diện hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: THANH NGHĨA

Tại các buổi tuyên truyền, hộ kinh doanh được phổ biến lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn mở tài khoản thanh toán, đăng ký ngân hàng số, tạo mã QR phục vụ giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; kiểm tra, xác nhận giao dịch và bảo đảm an toàn tài khoản. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế điện tử và thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.

Trong đợt này, phường tập trung hỗ trợ 3.785 hộ kinh doanh chưa đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện mở tài khoản, đăng ký phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và tạo mã QR; tập trung vào các hộ kinh doanh tại chợ, tuyến phố thương mại, cửa hàng, cơ sở dịch vụ, ăn uống, lưu trú, làng hoa và các khu vực kinh doanh tập trung. Qua đó, góp phần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn phường.