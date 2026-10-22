Phường Sa Đéc: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Các đơn vị, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: NGỌC DUY

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thanh Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và Nhân dân chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: NGỌC DUY

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và đại diện các khu phố đã tích cực đóng góp, ủng hộ. Ban Tổ chức tiếp nhận tổng nguồn lực trị giá trên 1,5 tỷ đồng, gồm tiền mặt, quà tặng và kinh phí xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết.

Trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: NGỌC DUY

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao bảng tượng trưng vốn vay giải quyết việc làm cho hộ nghèo, biểu dương các hộ được hỗ trợ vay vốn từ Nhà nước đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, trao tặng 145 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.