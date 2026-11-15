Phường Sa Đéc: Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Từ những việc làm cụ thể, tinh thần gần dân, sát dân ngày càng được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm.

HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI NHÀ

Một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của phường Sa Đéc là mô hình Hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà do UBND phường triển khai từ tháng 11-2025.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sa Đéc đến tận nhà trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho ông Đoàn Văn Tốt (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: VĂN ĐẤU

Mô hình xuất phát từ phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc”; đồng thời, thể hiện quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính.

Ông Đoàn Văn Tốt (67 tuổi, khu phố Tân Lập) là một trong những người dân được hưởng lợi từ mô hình. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông gặp không ít trở ngại.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sa Đéc tận tình hướng dẫn người dân thao tác lấy số thứ tự tự động.

Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan hành chính nhận kết quả như trước, lần này, ông được công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường mang giấy chứng nhận mới đến tận nhà trao trả.

Ông Tốt xúc động cho biết, việc cán bộ đến tận nhà trao Giấy chứng nhận giúp ông tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Ông rất cảm kích trước sự tận tình, chu đáo của đội ngũ công chức trong quá trình hỗ trợ người dân.

Không chỉ gia đình ông Tốt, anh Nguyễn Trường Hận và người thân ở khu phố Khánh Nghĩa cũng được công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp giấy ủy quyền nhận thay tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Cách làm này giúp gia đình không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi; đồng thời, tạo điều kiện để các thủ tục được thực hiện thuận lợi, đúng quy định.

Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng cho thấy, sự thay đổi trong cách thức phục vụ của chính quyền cơ sở. Thay vì chờ người dân tìm đến cơ quan hành chính, cán bộ chủ động tìm đến người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục.

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI YẾU THẾ BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Đối tượng được hỗ trợ tại nhà là những trường hợp gặp khó khăn khi trực tiếp đến cơ quan hành chính, gồm: Người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo hoặc đang điều trị dài ngày, người không biết chữ và các trường hợp bất khả kháng khác.

Anh Nguyễn Trường Hận và gia đình được cán bộ phường hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp giấy ủy quyền nhận tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ ngay tại nhà. Ảnh: VĂN ĐẤU

Để mô hình phát huy hiệu quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường xây dựng quy trình tiếp nhận và hỗ trợ cụ thể. Người dân có thể đăng ký thông qua việc liên hệ trực tiếp tại Trung tâm, số điện thoại được niêm yết công khai hoặc thông qua fanpage của Trung tâm và các khu phố.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công chức sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đến địa chỉ cư trú hoặc nơi khám, chữa bệnh của người dân để hướng dẫn hồ sơ, điền biểu mẫu và hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được trả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; bản giấy được chuyển đến tận tay người dân thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc công chức trực tiếp trao trả.

Theo chị Phan Thiên Hương, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sa Đéc, quá trình triển khai, mô hình vẫn còn một số khó khăn.

Đặc biệt, việc di chuyển đến những địa chỉ nằm sâu trong hẻm nhỏ, thời tiết không thuận lợi hoặc hỗ trợ người cao tuổi có hạn chế về thị lực, thính lực, người khuyết tật và người đang điều trị bệnh đòi hỏi công chức phải kiên trì, tận tình.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận các thuật ngữ hành chính và công nghệ số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, cán bộ phải giải thích chậm rãi, hướng dẫn nhiều lần để người dân hiểu và phối hợp thực hiện.

Qua từng trường hợp cụ thể, đội ngũ công chức cũng nhận thức rõ hơn yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, sự thấu hiểu và thái độ phục vụ trong thực thi công vụ.

Từ khi triển khai đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sa Đéc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho gần 119 trường hợp người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, trẻ em thuộc hộ nghèo, người không biết chữ và các trường hợp yếu thế khác.

Đối với người dân đến giao dịch trực tiếp, Trung tâm còn bố trí khu vực ưu tiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục.

LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRỌNG TÂM PHỤC VỤ

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Huỳnh Anh Điền, mô hình Hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đồng thời, đây cũng là cách giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các phương thức giao dịch điện tử.

Bên cạnh mô hình Hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện thủ tục hành chính, phường Sa Đéc còn triển khai mô hình Tuyên truyền và hỗ trợ lưu động, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, các thành viên của mô hình trực tiếp đến địa bàn khu phố Sa Nhiên và khu phố Đông Khánh vào ngày thứ ba, thứ năm hằng tuần để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, thao tác nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Từ khi đi vào hoạt động vào đầu tháng 8-2026 đến nay, mô hình hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện trên 479 hồ sơ thủ tục hành chính. Song song đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường còn tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho 2 Tổ công nghệ số cộng đồng tại khu phố Sa Nhiên và khu phố Đông Khánh về quy trình, kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Qua đó, từng bước phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại cơ sở, giúp các Tổ công nghệ số cộng đồng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay tại địa bàn dân cư.

Thời gian tới, UBND phường Sa Đéc tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở rộng hoạt động hướng dẫn, tập huấn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng còn lại trên địa bàn.

Qua đó, phát huy hiệu quả phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.