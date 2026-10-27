Phường Sa Đéc đoạt giải Nhì Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá

Cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, thu hút hơn 150 tác phẩm dự thi trên cả nước. Qua các vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Đại diện Hội LHPN phường Sa Đéc (bìa trái) nhận giải Nhì.

Tiểu phẩm “Khói thuốc - khoảng cách vô hình” khai thác những mâu thuẫn đời thường trong gia đình có người hút thuốc lá, qua đó phản ánh tác hại của khói thuốc thụ động đối với phụ nữ và trẻ em. Tác phẩm tạo điểm nhấn khi nhân vật người cha chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử vì lầm tưởng sản phẩm này an toàn hơn, nhưng sau đó thức tỉnh khi con gái gặp vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng của khói thuốc.

Đại diện Hội LHPN phường Sa Đéc cùng Ban tổ chức và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua hình thức sân khấu hóa gần gũi, sinh động, tiểu phẩm lồng ghép thông điệp về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời đề cao vai trò của phụ nữ trong vận động xây dựng gia đình không khói thuốc.

Giải Nhì tại cuộc thi góp phần khẳng định hiệu quả đổi mới phương thức tuyên truyền của Hội LHPN phường Sa Đéc, lan tỏa ý thức phòng, chống tác hại thuốc lá, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.