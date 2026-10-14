Phường Sa Đéc: Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Sa Đéc năm 2026.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày (14 và 15-10), gồm 3 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện. Trong đó, các nội dung trọng tâm là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận hành cơ chế, xử trí các tình huống từ thấp đến cao theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh trọng tâm năm 2026, góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây cũng là dịp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của lực lượng Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sa Đéc trong chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Phường Sa Đéc là một trong 23 địa phương được lựa chọn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026. Đây cũng là đợt diễn tập trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với yêu cầu và khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành, đoàn thể.

Tình huống giả định các đối tượng quá khích chặn xe, cản trở thi công tại công trường.

Lực lượng chức năng vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân giải tán đám đông.

Lực lượng chức năng thực hành triển khai đội hình ngăn chặn, xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự.

Lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, vi phạm an ninh trật tự.

Để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt được mục đích, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức và các lực lượng tham gia diễn tập nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt cơ chế lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; tổ chức thảo luận, xử lý tình huống sát thực tế, tránh hình thức. Các lực lượng tham gia thực binh phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, quy định của Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật. Sau diễn tập, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế.

Kỳ họp chuyên đề HĐND phường Sa Đéc ra nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Ảnh: NGỌC DUY

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng triển khai diễn tập theo chương trình, dưới sự điều hành của Tổ đạo diễn Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Thông qua diễn tập, phường Sa Đéc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, tổ chức chỉ huy và hiệp đồng của lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.