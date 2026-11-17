Chủ động điều hành, củng cố nền tảng tăng trưởng

Trong 10 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, chính quyền phường Quyết Thắng đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu quản lý ngày càng cao, địa phương vẫn nỗ lực duy trì ổn định các hoạt động kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được phường ưu tiên là điều hành thu, chi ngân sách gắn với huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đến hết tháng 10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 568,5 tỷ đồng, bằng 77,46% dự toán năm. Chi ngân sách nhà nước đạt 301,89 tỷ đồng, bằng 72,74% dự toán. Đối với đầu tư công, giá trị giải ngân 190,678 tỷ đồng trên tổng số 240,263 tỷ đồng vốn được giao, đạt 79% kế hoạch.

Kết quả trên phản ánh nỗ lực của địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trước yêu cầu tăng tốc phát triển, phường Quyết Thắng xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khai thác bền vững các nguồn thu là những nhiệm vụ cần tập trung quyết liệt trong quý IV/2026. Trọng tâm là rà soát từng khoản thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường kỷ luật tài chính và ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp thiết. Cùng với đó, việc tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ các công trình được kỳ vọng sẽ góp phần đưa nguồn vốn đầu tư sớm chuyển hóa thành năng lực hạ tầng và động lực phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và dịch vụ

Khu vực doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang tạo nên nền tảng quan trọng cho hoạt động kinh tế trên địa bàn phường Quyết Thắng. Hiện địa phương có 196 doanh nghiệp cùng 1.214 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng và các ngành nghề khác. Hiện nay, 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế, đăng ký kinh doanh và sử dụng hóa đơn điện tử. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định.

Song song với việc tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, phường tăng cường quản lý thị trường, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng. Cách tiếp cận này hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm kỷ cương thị trường, vừa xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những doanh nghiệp hoạt động chân chính.

Trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa thiết thực đối với phường Quyết Thắng. Việc nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần nâng cao năng suất, mở rộng quy mô hoạt động và tạo thêm nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Robot lễ tân thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của MISA được đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công, hỗ trợ hướng dẫn, tra cứu thủ tục và cung cấp thông tin cho người dân thuận tiện

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, phường Quyết Thắng tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý đất đai và triển khai các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị và thực hiện các dự án trọng điểm.

Trong 10 tháng đầu năm, địa phương triển khai điều chỉnh hai quy hoạch phân khu, điều chỉnh cục bộ hai quy hoạch chi tiết và lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07. Công tác cung cấp thông tin quy hoạch đã giải quyết 293/301 hồ sơ, đạt 97,34%.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực điều hành. Phường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, theo dõi và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết tâm tăng tốc, đóng góp vào mục tiêu chung của tỉnh

Bước vào những tháng cuối năm 2026, phường Quyết Thắng đứng trước yêu cầu vừa hoàn thành các chỉ tiêu năm, vừa tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản lý. Trọng tâm thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán các dự án; tháo gỡ điểm nghẽn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và khuyến khích các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Đ/c Mai Hải Trung, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng đi kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn

Mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và từng địa phương, với những giải pháp cụ thể, có trọng tâm và khả năng chuyển hóa thành kết quả thực chất. Đối với phường Quyết Thắng, đóng góp vào mục tiêu chung không chỉ nằm ở việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao mà còn ở khả năng khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và cải thiện đời sống nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, phường Quyết Thắng đang nỗ lực biến những lợi thế sẵn có thành động lực phát triển, lấy hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Đây chính là nền tảng để địa phương tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026, góp phần cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và tạo dư địa phát triển cho những năm tiếp theo.