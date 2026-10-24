Phường Quyết Thắng ra quân dọn vệ sinh đường phố đón Festival Trà

Đoàn viên, thanh niên phường Quyết Thắng quét dọn vệ sinh tại các tuyến đường chính trên địa bàn.

Đợt ra quân thu hút hơn 320 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ cùng đông đảo nhân dân tham gia.

Các lực lượng đã tập trung thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái quy định, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường chính và khu dân cư trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia thu gom rác, dọn vệ sinh đường phố.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; tạo khí thế thi đua sôi nổi, sẵn sàng đón chào du khách trong và ngoài nước đến với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 (diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 7/11/2026).