Công an phường Quyết Thắng tuyên truyền về phòng chống ma túy tại khu nhà trọ sinh viên.

Theo Công an phường Quyết Thắng, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 30 vụ việc liên quan đến ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường tập trung rà soát địa bàn, quản lý các nhóm đối tượng theo quy định, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ.

Thiếu tá Nguyễn Công Hoan, Công an phường Quyết Thắng, cho biết: Lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ, ban quản lý chung cư và người thuê nhà chấp hành quy định về cư trú, nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Tại tổ 12, bà Hoàng Kiều Hạnh đang quản lý khu nhà trọ có 35 phòng, gần 70 người cư trú, chủ yếu là sinh viên. Trước sự biến động thường xuyên của người thuê, bà chủ động nắm bắt tình hình, quản lý cư trú, tuyên truyền để người thuê nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự.

Tại chung cư TECCO ELITE CITY, công tác phòng ngừa cũng được quan tâm với quy mô dân cư lớn. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Quản lý khu chung cư, cho biết: Hiện có khoảng 1.100 căn hộ đã có người vào ở, với gần 2.000 cư dân, trong đó có gần 900 người nước ngoài. Ban quản lý thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền đến cư dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong giữ gìn an ninh trật tự, phát hiện và thông tin những dấu hiệu bất thường.

Cùng với quản lý địa bàn, phường Quyết Thắng chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong năm 2026, Công an phường đã tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy tại 19 tổ dân phố, 2 trường đại học và 1 trường THPT, thu hút gần 3.000 lượt người tham gia; tham mưu UBND phường tổ chức 3 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về quản lý người liên quan đến ma túy với 450 lượt người tham gia.

Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện được triển khai chặt chẽ. Trong năm, Công an phường đã rà soát 195 lượt đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy; hiện quản lý 28 hồ sơ người nghiện, 11 hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy và 19 người sau cai nghiện; lập 7 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Năm 2026, phường đặt mục tiêu xây dựng 8 tổ dân phố không ma túy, tương đương 40% tổng số tổ dân phố; duy trì mô hình khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn ma túy tại tổ dân phố 15, hướng tới xây dựng phường không ma túy vào năm 2028.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, cho biết địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn, phát huy vai trò của các tổ dân phố, gia đình, chủ nhà trọ và ban quản lý chung cư trong phòng, chống ma túy. Qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn tệ nạn ngay từ khu dân cư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028.