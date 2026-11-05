Phường Quy Nhơn tổ chức hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống

Tham dự hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân, người thực hành di sản, đại diện cộng đồng dân cư.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khảo sát, thu thập ý kiến để đánh giá đúng giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của các lễ hội truyền thống tại địa phương. Trọng tâm của buổi hội thảo là lấy ý kiến góp ý đối với phương án bảo tồn và phục dựng hai di sản văn hóa quan trọng: lễ hội cầu ngư và lễ khai ấn, ban ấn Đền thờ Đức Thánh Trần.

Lễ khai ấn, ban ấn Đền thờ Đức Thánh Trần được UBND phường Quy Nhơn lấy ý kiến tại hội thảo để bảo tồn và phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung chia sẻ thực trạng duy trì, thực hành các nghi lễ truyền thống, chỉ ra những yếu tố còn được lưu giữ cũng như những nguy cơ mai một. Những ý kiến tâm huyết từ các nghệ nhân và nhà nghiên cứu đã đóng góp về trình tự, không gian, thời gian tổ chức, cách thức sưu tầm các bài văn tế, nghi lễ, nghệ thuật diễn xướng dân gian cũng như giải pháp truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Lễ hội cầu ngư gắn với văn hóa tâm linh được cộng đồng ngư dân phường Quy Nhơn gìn giữ, thực hành. Ảnh: Quốc Vương

Bên cạnh đó, hội thảo cũng dành nhiều thời gian bàn thảo về các giải pháp tổ chức lễ hội trang nghiêm, an toàn, văn minh, tránh tình trạng thương mại hóa hay sân khấu hóa quá mức, đảm bảo giữ gìn trọn vẹn bản sắc văn hóa và tính thiêng của lễ hội; gắn kết bảo tồn di sản với hoạt động quảng bá văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Các nhà nghiên cứu văn hóa chia sẻ ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội thảo là bước đi thiết thực nhằm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa. Toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được UBND phường Quy Nhơn tổng hợp, tiếp thu làm cơ sở quan trọng để hoàn thiện phương án bảo tồn, phục dựng và duy trì hiệu quả các lễ hội truyền thống trên địa bàn trong thời gian tới.