Tàu cá của ông Trần Văn Thanh được giải bản theo chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá quy định tại Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai.

Tàu đóng năm 2008, hành nghề lưới vây, có chiều dài 18,8 m, công suất máy 580 CV. Tổng kinh phí hỗ trợ giải bản tàu cá này hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ giải bản vỏ tàu hơn 1,06 tỷ đồng và máy tàu hơn 343 triệu đồng.

Tàu cá BĐ-91199-TS của ông Trần Văn Thanh được đưa lên bờ để thực hiện giải bản. Ảnh: Trung Nghĩa

Trước đó, qua 3 đợt triển khai, UBND phường Quy Nhơn đã thực hiện giải bản 80 tàu cá đăng ký, với tổng kinh phí chi hỗ trợ gần 13,86 tỷ đồng.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải bản tàu cá không chỉ tạo điều kiện để ngư dân có thêm nguồn lực chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, mà còn góp phần cơ cấu lại đội tàu khai thác, giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá và thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).