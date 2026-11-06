Phường Quang Trung tổ chức hội thi dành cho cán bộ tổ dân phố

Các đại biểu dự hội thi.

Hội thi diễn ra với các nội dung thi thực hành trên máy vi tính và xử lý tình huống, tập trung vào kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ sở.

Đại diện đội thi tham gia phần thi xử lý tình huống.

Thông qua các phần thi, các đội đã thể hiện kiến thức, sự linh hoạt và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các đội.

Ban Tổ chức trao giải cho đội thi giành giải Nhất.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ tổ dân phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; đồng thời phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.