Lãnh đạo phường Quảng Phú tuyên dương các tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình, phường Quảng Phú trao biểu trưng và tặng hoa ghi nhận sự đóng góp của 7 đơn vị, doanh nghiệp cho Quỹ “Vì người nghèo” của phường năm 2026 với tổng số tiền 620 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo phường tuyên dương 4 tập thể có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; 3 tộc họ văn hóa tiêu biểu; 14 gia đình văn hóa tiêu biểu; 3 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng và 3 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Sau lễ tuyên dương là chương trình nghệ thuật quần chúng với 15 tiết mục do các tổ dân phố, đơn vị trường học trên địa bàn phường và Đồn Biên phòng Tam Thanh biểu diễn.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và những thành tựu của quê hương, đất nước.