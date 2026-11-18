Lãnh đạo phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: THANH NHẤT

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên phường Quảng Phú vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh địa bàn quản lý mở rộng, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động dạy và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Học sinh trên địa bàn đoạt 21 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, 28 giải thưởng Phan Châu Trinh, 3 giải tại Hội thi Tin học trẻ; 100% học sinh hoàn thành chương trình THCS, trong đó có 11 em trúng tuyển Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao bằng khen, chúc mừng nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc”. Ảnh: THANH NHẤT.

Đáng chú ý, năm 2026, cô Huỳnh Thị Ái Nguyệt, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ngô Quyền được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc"; thầy Trịnh Ký Bảo, giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt được UBND thành phố vinh danh "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu". Bên cạnh đó, 3 tập thể và 12 cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua, bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.