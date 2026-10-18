Phường Quảng Phú trao quà, thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn
Sáng 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú tổ chức chương trình “Tháng 10 yêu thương - Cùng nhau đi qua”, nhằm hỗ trợ, động viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, các chị em được tặng hoa, thiệp, giao lưu và chia sẻ về hành trình vượt qua nghịch cảnh, qua đó lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú trao quà cho 15 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 15 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ cần được hỗ trợ.
Chương trình góp phần động viên, chia sẻ với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo và những trường hợp khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-quang-phu-trao-qua-the-bao-hiem-y-te-cho-phu-nu-kho-khan-3355635.html