Phường Quảng Phú trao quà, thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn

Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Tại chương trình, các chị em được tặng hoa, thiệp, giao lưu và chia sẻ về hành trình vượt qua nghịch cảnh, qua đó lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú trao quà cho 15 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 15 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ cần được hỗ trợ.

Lãnh đạo phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ khó khăn nhân ngày 20/10. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chương trình góp phần động viên, chia sẻ với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo và những trường hợp khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.