Phường Quảng Phú tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với đổi mới sáng tạo

Đại diện UN-Habitat Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các đại biểu tập trung trao đổi tiềm năng, định hướng phát triển du lịch Quảng Phú, xác định vai trò của địa phương trong phát triển du lịch khu vực trọng điểm phía nam thành phố.

Các nội dung thảo luận hướng đến khai thác lợi thế bản địa, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp; phát huy sáng kiến của thanh niên và cộng đồng; nhận diện những điều kiện cần hoàn thiện để nâng cao hiệu quả đón khách.

Du khách thích thú với sản phẩm được chế tạo từ nguyên liệu thiên nhiên của vùng biển Quảng Phú. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Nguyễn Văn Hiệu cho biết, địa phương có lợi thế về không gian ven biển, ven sông, cảnh quan sinh thái, đời sống làng chài, văn hóa bản địa, ẩm thực và các sản phẩm do người dân tạo ra.

Đây là nguồn lực để phát triển các trải nghiệm gắn với biển, sông Trường Giang, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh và sinh hoạt thường ngày của cư dân địa phương.

Tuy nhiên, để biến lợi thế thành sản phẩm có sức cạnh tranh, địa phương cần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện khả năng tiếp cận, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn và năng lực đón tiếp; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, kết nối với doanh nghiệp và đơn vị lữ hành.

Một chủ cơ sở kinh doanh giới thiệu các sản phẩm thủ công làm từ nguyên liệu tái chế thu gom từ biển. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

UBND phường Quảng Phú mong muốn UN-Habitat tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, thanh niên và người dân trong thiết kế sản phẩm, ứng dụng công nghệ số, quảng bá và kinh doanh dịch vụ du lịch; đồng thời kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và các đối tác tiềm năng.

Thông qua tọa đàm và chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10, địa phương kỳ vọng từng bước hình thành các sản phẩm du lịch có bản sắc, tạo sinh kế cho người dân và góp phần phát triển du lịch bền vững.