Phường Quảng Phú tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt hơn 314,4 tỷ đồng, bằng 122,8% dự toán.

Địa phương đã giải ngân 74,6/137,9 tỷ đồng vốn đầu tư công; vận động 318 hộ dân hiến 41.834m² đất (trị giá quy đổi khoảng 19,5 tỷ đồng) để xây dựng hạ tầng.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả khi giảm từ 19 xuống còn 14 khối phố, tổ chức lại 9 trường học thành 3 trường công lập và kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường Quảng Phú xác định tinh thần “6 rõ” trên các lĩnh vực trọng tâm, đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Lãnh đạo phường Quảng Phú kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo, kêu gọi đầu tư các dự án động lực trên địa bàn như: Công viên tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Công viên khoa học, Dự án thoát lũ đô thị Tam Kỳ cũ...

Đồng thời đề xuất thành phố phân cấp cho phường thực hiện khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án do phường làm chủ đầu tư và khu đất lẻ nhằm tạo nguồn thu, chống lãng phí đất đai.

Đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương; đồng thời gợi mở phường cần chú trọng tổ chức không gian đô thị Tam Kỳ, phát huy lợi thế biển Tam Thanh và sông Trường Giang để phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng yêu cầu địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Địa phương tập trung cao độ, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; kịp thời xử lý khó khăn tại các dự án chuyển giao và chủ động chuẩn bị các điều kiện phát triển địa phương trong giai đoạn tới, nhất là về đô thị, quỹ đất và du lịch.

Đồng thời rà soát những vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị kéo dài, nhất là về giao thông, thoát nước, trường học, cơ sở y tế, môi trường và hạ tầng khu dân cư để có kế hoạch giải quyết phù hợp.

Phường Quảng Phú có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: HỒ QUÂN

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, địa phương chủ động triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.