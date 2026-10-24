Phường Quan Triều giành giải Nhất Liên hoan 'Tiếng hát đại đoàn kết' khu vực II

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự chương trình bế mạc.

Dự chương trình có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo diễn viên, khán giả.

Các tiết mục đặc sắc tại Liên hoan.

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan quy tụ hơn 1.000 diễn viên không chuyên thuộc 31 đoàn nghệ thuật quần chúng, với 93 tiết mục. Nhiều chương trình được dàn dựng công phu, khai thác chất liệu văn hóa địa phương, thể hiện sắc màu riêng của các xã, phường và ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Mặt trận, quê hương Thái Nguyên.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao giải Nhất cho đoàn nghệ thuật quần chúng phường Quan Triều.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng trao giải cho các đoàn nghệ thuật quần chúng đoạt giải.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đoàn nghệ thuật quần chúng phường Quan Triều; 3 giải Nhì cho các đoàn phường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng và xã Nam Hòa; 6 giải Ba cho các đoàn xã Bình Yên, xã Chợ Mới, xã Võ Nhai, xã Thanh Thịnh, xã Dân Tiến và phường Gia Sàng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho 21 đoàn và 10 giải “Tiết mục ấn tượng”.