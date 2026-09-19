Mô hình được thành lập tại Chi hội Nông dân tổ dân phố 16 với 50 hội viên tham gia. Mục đích của mô hình là tuyên truyền, vận động hội viên và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phường Pleiku ra mắt mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: Bá Bính

Theo quy chế hoạt động, mô hình tập trung thực hiện những việc làm thiết thực như thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; thu hồi vỏ bao bì, chai nhựa thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; trồng, chăm sóc cây xanh; bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép; thực hành tiết kiệm điện và bảo vệ nguồn nước.

Tại chương trình, Hội Nông dân phường Pleiku công bố danh sách Ban Quản lý mô hình gồm 3 thành viên. Đại diện các hội viên tham gia mô hình ký cam kết thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan khu vực hồ thủy lợi Trà Đa.

Dịp này, Hội Nông dân phường Pleiku tổ chức cắm các biển tuyên truyền với thông điệp chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực quanh hồ, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn nước và cảnh quan.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên mô hình cùng cán bộ, hội viên Hội Nông dân tổ chức ra quân dọn vệ sinh khu vực bờ đập hồ thủy lợi Trà Đa, thu gom rác thải, góp phần bảo vệ nguồn nước tưới và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.