Phường Pleiku phát hiện 2 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Riêng trong ngày 21-9, đoàn đã kiểm tra 4 cơ sở, qua đó phát hiện 2 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị UBND phường Pleiku ban hành quyết định xử phạt mỗi cơ sở 6 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường Pleiku kiểm tra tại hộ kinh doanh các loại bánh tại số 8 đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Bá Bính

Cụ thể, hộ kinh doanh sản xuất các loại bánh tại số 8 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Pleiku, do bà Nguyễn Hoàng Thảo Ly làm chủ) vi phạm quy định về quy trình sản xuất thực phẩm khi không thực hiện theo nguyên tắc một chiều, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Tại hộ sản xuất kinh doanh các loại bánh do bà Nguyễn Thị Thúy Hằng làm chủ (số 34 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Pleiku), khu vực chứa đựng và kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh theo quy định.

Từ nay đến ngày 30-9, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.