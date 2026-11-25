Lãnh đạo phường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bá Bính

Theo báo cáo tại hội nghị, ngày 22-11, công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được triển khai đồng loạt tại 16 tổ dân phố và làng Ơp. Đến 14 giờ cùng ngày, cả 17/17 khu dân cư đã hoàn thành việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả theo quy định.

Toàn phường có 13.086/14.804 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 88,4%. Kết quả, phường đã bầu đủ 17 chức danh, gồm 16 tổ trưởng tổ dân phố và 1 trưởng thôn.

Trong số những người trúng cử có 10 người tái cử và 7 người tham gia lần đầu. Tỷ lệ phiếu bầu, biểu quyết tán thành của các ứng cử viên đạt từ 67,74-99,4%.

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, UBND phường Pleiku công bố các quyết định công nhận 17 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031; trao quà tri ân 7 đồng chí nguyên trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nghỉ công tác; khen thưởng 20 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức bầu cử.