Nhiều hộ dân sống gần KCN Minh Hưng – Hàn Quốc cho biết tình trạng khói thải, mùi hôi đã xuất hiện từ nhiều năm trước và đến nay vẫn tái diễn kéo dài chưa có giải pháp triệt để. Đáng chú ý trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.