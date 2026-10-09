Phường Phượng Sơn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu, trải nghiệm ứng dụng App Bản đồ số thông tin ngập lụt Phượng Sơn. Ứng dụng được nghiên cứu, xây dựng từ nhu cầu thực tế trong các đợt mưa lớn, ngập lụt, giúp người dân chủ động tra cứu thông tin ngập nước tại từng địa điểm, phục vụ việc đi lại và sinh hoạt.

Lãnh đạo phường Phượng Sơn giới thiệu về App Bản đồ số thông tin ngập lụt.

Thông qua bản đồ số, người sử dụng có thể xem thông tin tại từng điểm, thời gian quan sát và diễn biến ngập nước đã được ghi nhận. Việc ứng dụng công nghệ giúp tổng hợp, cung cấp thông tin với địa điểm, thời gian cụ thể, tạo thuận lợi cho người dân theo dõi, tra cứu.

Cũng trong dịp này, UBND phường Phượng Sơn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo video ứng dụng AI quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực. Cuộc thi thu hút 37 tác phẩm của hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên tham gia.

Các tác phẩm tập trung giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, nông sản chế biến và điểm du lịch đặc trưng của địa phương như: Vải thiều tươi, vải thiều sấy, cam ngọt Quý Sơn, ổi, nhãn và điểm du lịch sinh thái Bầu Tiên.

Lãnh đạo phường Phượng Sơn trao giải Nhất cho đại diện nhà vườn Đồng Nga, tổ dân phố Đồng Giao.

Thông qua Cuộc thi, đoàn viên, hội viên và nông dân trực tiếp sản xuất được tiếp cận, thực hành sử dụng công cụ AI để xây dựng nội dung, tạo hình ảnh, xử lý âm thanh và hoàn thiện video giới thiệu sản phẩm. Qua đó, từng bước ứng dụng công nghệ số vào quảng bá nông sản, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường mạng.

Ban tổ chức trao 37 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải chuyên đề và 24 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho nhà vườn Đồng Nga, tổ dân phố Đồng Giao.

Phát biểu tại đây, đồng chí Đặng Huy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phượng Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người dân trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào chuyển đổi số bằng những việc làm thiết thực như: Hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng AI cho đoàn viên, hội viên; phát huy hiệu quả các video quảng bá nông sản, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ tổ dân phố tăng cường tập huấn theo hình thức "cầm tay chỉ việc" để người dân sử dụng thành thạo các ứng dụng số trong đời sống.

Thông qua những hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, phường Phượng Sơn từng bước đưa công nghệ số vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.