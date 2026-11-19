Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phương Liệt chúc mừng các nhà trường trên địa bàn phường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng gửi lời chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Minh Hồng, tại Phương Liệt, giáo dục luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động giáo dục được duy trì ổn định, nền nếp dạy và học được bảo đảm.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng phát biểu tại lễ gặp mặt. Ảnh: NT

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có 3 trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 1 trường được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Trường Mầm non Phương Liệt được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”; Trường Tiểu học Khương Mai được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Trường học hạnh phúc”.

Cùng với đó, có 2 giáo viên đạt thành tích cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 6 học sinh đạt giải cấp thành phố; 2 học sinh được xét chọn tham gia hội thi cấp Bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức....

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hòa biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hòa biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh. Ảnh: NT

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo phường cũng nhìn nhận yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đang đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về giáo dục cần tiếp tục đổi mới; việc nắm bắt tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết khó khăn tại cơ sở cần chủ động, kịp thời hơn. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường và gia đình học sinh cũng cần được tăng cường.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND phường đề nghị các cơ quan chuyên môn, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; thực hiện công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.

Các tập thể, nhà giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026 được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: NT

Về phía chính quyền địa phương, UBND phường Phương Liệt khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các nhà trường, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, ưu tiên các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường giáo dục, tạo thuận lợi để các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ phường Phương Liệt chụp hình lưu niệm với các nhà giáo. Ảnh: NT

Lãnh đạo phường bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất nhà giáo, không ngừng học tập, sáng tạo; mỗi nhà trường thực sự trở thành môi trường giáo dục đoàn kết, an toàn, hạnh phúc, nơi học sinh được quan tâm và phát huy tốt nhất năng lực của bản thân.