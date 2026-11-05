Phường Phương Liệt trao Huy hiệu Đảng cho 147 đảng viên

Quang cảnh buổi lễ trao Huy hiệu đảng tại phường Phương Liệt. Ảnh: HL

Trong số 147 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này có 7 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 27 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 18 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 32 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 35 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 23 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, có 1 đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Các Huy hiệu này do Thành ủy Hà Nội trao tặng.

Phó Bí thư Thường trực phường Phương Liệt Bùi Thu Trang và đồng chí Nguyễn Đình Hậu - đảng viên phường Phương Liệt được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng do Thành uỷ Hà Nội tổ chức. Ảnh: HL

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của mỗi đảng viên. Dù ở những cương vị, lĩnh vực công tác khác nhau, các đồng chí đều thể hiện lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HL

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, dù đã nghỉ công tác hay vẫn đang đảm nhiệm nhiệm vụ, nhiều đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong gia đình, cộng đồng dân cư; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chi bộ, tổ dân phố và các phong trào thi đua tại cơ sở.

Đại diện lãnh đạo phường Phương Liệt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: HL

Thông tin về tình hình địa phương, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, đến giữa tháng 10-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.700 tỷ đồng, bằng 106,21% dự toán năm; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tiến mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào ở cơ sở; giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, động viên con cháu và thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước.

Trước đó, ngày 30-10, phường Phương Liệt đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng dịp 7-11 cho 594 đảng viên.