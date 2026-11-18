Hội thi "Duyên dáng áo dài Phương Liệt năm 2026" được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân trên địa bàn; qua đó khơi dậy niềm tự hào về tà áo dài - trang phục đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự vòng chung khảo hội thi. Ảnh: TN

Ngay từ vòng sơ khảo với chủ đề “Dáng phố”, hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và trường học.

31 thí sinh đại diện các đơn vị tham gia trình diễn trong không gian xanh bên hồ sen Phương Liệt, mang đến những sắc màu áo dài đa dạng, thể hiện vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và sự tự tin của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

Từ phần thể hiện tại vòng sơ khảo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn 16 thí sinh tiêu biểu bước vào vòng chung khảo. Đây là những gương mặt có sự chuẩn bị nghiêm túc, không chỉ chú trọng trang phục, phong thái trình diễn mà còn thể hiện khả năng cảm nhận, truyền tải những giá trị văn hóa gắn với áo dài.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng phát biểu tại chung khảo hội thi. Ảnh: TN

Phát biểu khai mạc vòng chung khảo, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng đề nghị Ban Tổ chức điều hành chương trình khoa học, chu đáo, bảo đảm an toàn và trang trọng; Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan để lựa chọn những thí sinh xứng đáng.

Đại diện lãnh đạo UBND phường cũng động viên 16 thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy khả năng trong từng phần thi, mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Các thí sinh có những phần thể hiện duyên dáng, ấn tượng. Ảnh: TN

Tại vòng chung khảo, các thí sinh trải qua hai phần thi: trình diễn và thuyết minh. Ở phần trình diễn, mỗi người mang đến một phong cách riêng thông qua kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và họa tiết áo dài. Những bước đi tự tin cùng phong thái duyên dáng đã tạo nên không khí sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của khán giả.

Điểm nhấn của hội thi là phần thuyết minh, nơi các thí sinh giới thiệu ý tưởng thiết kế, những nét đặc sắc của bộ trang phục và thông điệp muốn gửi gắm. Không dừng lại ở việc giới thiệu một bộ áo dài đẹp, mỗi câu chuyện còn mở ra những góc nhìn về văn hóa, lịch sử, quê hương và con người Việt Nam. Qua đó, các thí sinh thể hiện sự hiểu biết, tình cảm và ý thức trân trọng đối với trang phục truyền thống.

Sự kết hợp giữa trình diễn và thuyết minh giúp hội thi có thêm chiều sâu, tạo cơ hội để người tham gia thể hiện cả vẻ đẹp hình thức lẫn sự am hiểu văn hóa. Đây cũng là cách đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống, nhất là trong các hoạt động văn hóa tại cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường trao giải cho các thí sinh. Ảnh: TN

Kết thúc hội thi, Ban Giám khảo trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc.

Thông qua hội thi, UBND phường Phương Liệt mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu áo dài trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư.

Từ một hoạt động giao lưu văn hóa, hội thi góp phần nâng cao ý thức gìn giữ trang phục truyền thống, để áo dài không chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội mà còn tiếp tục gắn bó với đời sống hôm nay.