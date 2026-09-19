Phường Phương Liệt tiếp nhận 500 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu 'Thứ bảy hồng'

Đông đảo cán bộ, nhân dân phường Phương Liệt tham gia hiến máu. Ảnh: ND

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, lưu trữ thông tin góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi cho người tham gia hiến máu.

Là một trong những người tham gia ngày hội, anh Lê Minh Thiện, công chức Trung tâm Dịch vụ Hành chính công, Chi nhánh số 2 cho biết, đây là lần hiến máu thứ 3 của anh trong năm 2026 và là lần thứ 25 kể từ năm 2015.

Mọi thủ tục kiểm tra, sàng lọc, phục vụ công tác hiến máu được thực hiện nhanh chóng. Ảnh: ND

Chia sẻ về động lực duy trì việc hiến máu, anh Thiện cho biết, từng chứng kiến những trường hợp người bệnh phải cấp cứu nhưng nguồn máu dự trữ tại bệnh viện không đủ, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, anh mong muốn đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ những người bệnh cần máu. Với anh, việc hiến máu không chỉ là hoạt động định kỳ mà còn là sự chủ động chia sẻ khi người bệnh cần.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng thăm hỏi cán bộ, nhân dân tham gia hiến máu. Ảnh: ND

Tại ngày hội hiến máu, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử của cán bộ, nhân dân tham gia ngày hội; đồng thời mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì, lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Đây là đợt thứ 3 phường Phương Liệt tổ chức Ngày hội hiến máu “Thứ Bảy hồng” trong năm 2026. Kết thúc ngày hội có 500 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Trong hai đợt tổ chức trước, chương trình đã tiếp nhận lần lượt 220 và 250 đơn vị máu.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhân tại Ngày hội hiến máu phường Phương Liệt:

Cán bộ, nhân dân phường Phương Liệt tại Ngày hội hiến máu "Thứ bảy hồng", diễn ra ngày 19-9. Ảnh: ND