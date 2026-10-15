Phường Phương Liệt thu nhận 58 mẫu ADN phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, UBND phường Phương Liệt đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thân nhân liệt sĩ được phường Phương Liệt hỗ trợ phương tiện, đón đến lấy mẫu sinh phẩm ADN tại khu vực lấy mẫu tập trung. Ảnh: NT

Trong đợt 2, có 54 thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu tập trung; 4 trường hợp cao tuổi, sức khỏe hạn chế được lực lượng chức năng đến tận nhà hỗ trợ thu nhận mẫu.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được thực hiện khẩn trương, khoa học. Ảnh: NT

Trung tá Bùi Văn Chuyền, Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực - Công an phường Phương Liệt cho biết, với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân, phường bố trí hai xe 29 chỗ để đưa đón thân nhân liệt sĩ đến địa điểm lấy mẫu tập trung. Cùng lực lượng Công an phường, các đơn vị như Ban Chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên và Trạm Y tế phường..., cũng cùng tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi.

Trước khi triển khai kế hoạch, Công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, qua đó tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Nhiều thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự xúc động khi được phường Phương Liệt tạo điều kiện và hỗ trợ trong việc lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: NT

Nhờ chủ động chuẩn bị, phối hợp giữa các lực lượng và công tác tổ chức diễn ra khoa học, phường hoàn thành kế hoạch sớm. Nhiều thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự xúc động khi được tạo điều kiện tham gia hoạt động có ý nghĩa đối với việc tìm kiếm, xác định danh tính người thân đã hi sinh.

Trước đó, trong đợt 1, phường Phương Liệt đã thu nhận 17 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Như vậy, qua hai đợt triển khai, địa phương thu nhận tổng cộng 75 mẫu.

Trong đợt 2, phường Phương Liệt hỗ trợ thu nhận sinh phẩm ADN tại nhà cho 4 thân nhân liệt sĩ. Ảnh: NT

Thông qua việc huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phường Phương Liệt hướng tới nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.