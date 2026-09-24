Phường Phương Liệt tập trung hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HL

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Phương Liệt tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời chú trọng đổi mới phương thức điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Đảng ủy, UBND phường Phương Liệt đã hoàn thành đúng hạn 98,1% Thành ủy và thành phố giao, 1,9% nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện trong thời hạn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Phương Liệt Bùi Thu Trang thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ phường. Ảnh: HL

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, quản lý đô thị và giải phóng mặt bằng, phường tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ có khối lượng lớn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.583 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 101 tỷ đồng. Công tác thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm tại Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được triển khai hiệu quả; hoàn thành Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A trên địa bàn phường.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: HL

Công tác làm sạch dữ liệu đất đai đạt 76%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Về công tác chuyển đổi số, phường đã chuẩn hóa 100% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; trên 90% đảng viên đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử qua VNeID; tỷ lệ ký số trong khối Đảng - đoàn thể đạt trên 95%.

Bước vào những tháng cuối năm, cùng với xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số, phường tập trung cao cho phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị. Đồng thời tiếp tục khắc phục “5 điểm nghẽn”, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hoà trao đổi tại hội nghị. Ảnh: HL

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phường đặt mục tiêu hoàn thành 13 dự án chuyển tiếp, hoàn thiện thủ tục chủ trương đầu tư 13 dự án mới và phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 96%.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến kết luận tại hội nghị. Ảnh: HL

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh yêu cầu phương pháp phối hợp phải tiếp tục đi vào thực chất, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ. Theo đó, 10 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm cần tập trung vào các chỉ tiêu lớn phải hoàn thành; đồng thời xác định sớm các trọng tâm công tác năm 2027 ngay trong quý IV-2026.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, kiểm tra, đôn đốc đến cùng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026.