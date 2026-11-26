Báo cáo tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt diễn ra ngày 26-11 nêu rõ: Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; từng bước đưa hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Phương Liệt Bùi Thu Trang báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ phường 2026. Ảnh: HL

Một trong những kết quả nổi bật là kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định, công tác thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt. Tính đến ngày 15-11-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt 2.008 tỷ 774 triệu đồng, bằng 125,47% dự toán được giao, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phường đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp 62 tổ dân phố thành 25 tổ dân phố, kiện toàn tổ chức đảng và các đơn vị chuyên môn thuộc UBND phường, sắp xếp các trường công lập. Quá trình sắp xếp bảo đảm bộ máy tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, duy trì hoạt động liên tục, ổn định.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đủ điều kiện và tổ chức chi trả theo tiến độ. Công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách được chú trọng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn, phường tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến về trật tự, văn minh đô thị. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường, trong đó mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” tại phố Lê Trọng Tấn tiếp tục được duy trì, đồng thời phường rà soát các điều kiện để nhân rộng tại tuyến phố Trần Nguyên Đán.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Phường đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 17.200/17.200 thửa đất, đạt 100%; tăng cường ứng dụng nền tảng HanoiWork trong giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả công việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, phường thành lập mới 24 chi bộ tổ dân phố, 12 chi bộ trực thuộc; xử lý, ký số toàn trình trên 99% văn bản, có trên 90% đảng viên nộp đảng phí trực tuyến qua VNeID. Công tác phát triển Đảng hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế và an sinh xã hội được quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định thời gian tới cần tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Trọng tâm là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; quản lý, vận hành nhà chung cư; giải ngân vốn đầu tư công và khắc phục các điểm nghẽn về hạ tầng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Năm 2027, phường Phương Liệt xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, phường chú trọng tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch trong giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2026, nhất là việc hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động ổn định của chính quyền và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt lợi ích chung lên trên hết; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.