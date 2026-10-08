Phường Phương Liệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: PC

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và đổi mới, LLVT Thủ đô tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phương Liệt chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phương Liệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PC

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Kim Sơn phát biểu diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: PC

Phát biểu diễn văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, truyền thống 80 năm là điểm tựa để LLVT Thủ đô nói chung và LLVT phường Phương Liệt nói riêng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn trên địa bàn.

LLVT phường cũng là lực lượng nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả ngập úng, hỏa hoạn; thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và chính sách hậu phương quân đội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến khẳng định, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và những chiến công của LLVT Thủ đô là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội nói chung, phường Phương Liệt nói riêng.

Trong giai đoạn mới, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn cho Thủ đô đặt ra ngày càng cao. Vì vậy, lãnh đạo phường đề nghị LLVT phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chủ động nắm chắc, dự báo tình hình và kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo phường Phương Liệt tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thích tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Thủ đô. Ảnh: PC

Cùng với đó, phường Phương Liệt yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp; phối hợp chặt chẽ với Công an phường và các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng trên địa bàn.

Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cứu hộ, cứu nạn cũng tiếp tục được chú trọng, qua đó góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, UBND phường Phương Liệt tặng giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thích tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Thủ đô.