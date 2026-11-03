Phường Phương Liệt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hòa kiểm tra công tác khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự. Ảnh: NO

Trực tiếp kiểm tra tình hình tổ chức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc thực hiện các quy trình chuyên môn, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hòa và Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Minh Hồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các lực lượng tham gia, góp phần bảo đảm hoạt động khám sơ tuyển diễn ra theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng kiểm tra tình hình tổ chức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: NO

Thông tin về công tác tổ chức khám sơ tuyển, Trung tá Ngô Trọng Nghĩa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Phương Liệt cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định.

Để chuẩn bị cho đợt khám tuyển, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm và ý thức sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Theo Trung tá Ngô Trọng Nghĩa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Phương Liệt, năm nay, phường Phương Liệt có 712 nam công dân thuộc diện rà soát, sơ tuyển. Ảnh: ND

Theo Trung tá Ngô Trọng Nghĩa, năm nay, phường Phương Liệt có 712 nam công dân thuộc diện rà soát, sơ tuyển. Đến thời điểm hiện tại, có 20 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Các công dân đến khám với tinh thần nghiêm túc, hào hứng, ý thức rõ trách nhiệm của mình. Quy trình sơ tuyển gồm các nội dung: Kiểm tra thể lực, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám mắt và đánh giá tình trạng sức khỏe. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, những công dân đủ điều kiện sẽ được đề nghị tham gia khám sức khỏe tại các hội đồng do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức.

Quy trình khám sơ tuyển gồm các nội dung: Kiểm tra thể lực, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám mắt và đánh giá tình trạng sức khỏe. Ảnh: NO

Theo kế hoạch, đợt khám sơ tuyển diễn ra từ ngày 3 đến 8-11-2026. Sau khi hoàn thành, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường sẽ tổng hợp, thông báo công khai kết quả đến công dân và các tổ dân phố (dự kiến ngày 10-11-2026); đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn công dân đủ điều kiện, chuẩn bị tốt cho các bước khám tuyển tiếp theo, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027.