Phường Phương Liệt công bố quyết định thành lập 5 phòng chuyên môn và 12 chi bộ

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: PL

Theo Nghị quyết của HĐND phường, sau sắp xếp, tổ chức lại, UBND phường Phương Liệt có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường. Việc điều chỉnh nhằm phân định lĩnh vực quản lý hợp lý hơn, tăng tính chuyên sâu trong công tác tham mưu và nâng cao khả năng giải quyết công việc ngay tại cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy, UBND phường cũng công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sắp xếp và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Cùng với việc thành lập 12 chi bộ mới, phường giữ nguyên mô hình của 8 đảng bộ, 23 chi bộ trực thuộc và 25 chi bộ tổ dân phố.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phương Liệt trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp. Ảnh: PL

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ phải đi đôi với phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; tăng tính chuyên môn không được làm giảm tính thống nhất trong quản lý, điều hành.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn và sắp xếp tổ chức đảng, dù được thực hiện theo những căn cứ, thẩm quyền khác nhau cũng đều hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PL

Lãnh đạo phường đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới chủ động bắt tay ngay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng thời bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên tục, không ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm 2026, phường Phương Liệt tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng và an ninh. Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đơn vị sau sắp xếp.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường khẳng định sẽ cùng tập thể phòng chủ động tham mưu các giải pháp quản lý sát thực tiễn, đúng quy định; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, không để xảy ra ách tắc, phiền hà.