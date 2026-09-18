Phường Phương Liệt chủ động rà soát bữa ăn bán trú

Sau sắp xếp, phường Phương Liệt hiện có 3 cơ sở giáo dục công lập gồm: Trường Mầm non Phương Liệt, Trường Tiểu học Khương Mai, Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt. Cùng với hệ thống trường công lập, trên địa bàn phường còn có các cơ sở giáo dục tư thục. Mỗi ngày, các trường học trên địa bàn phường phục vụ khoảng 3.900 suất ăn bán trú.

Theo UBND phường Phương Liệt, đến ngày 18-9, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp phản ánh về những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Xác định việc tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục là lĩnh vực cần được kiểm tra thường xuyên nên ngay đầu năm học, UBND phường đã thành lập đoàn giám sát liên ngành do Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Minh Hồng chủ trì, với sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan. Đến nay, đoàn đã thực hiện 10 lượt giám sát tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đến nay, đoàn giám sát liên ngành về an toàn thực phẩm phường Phương Liệt đã thực hiện 10 lượt giám sát tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh: NT

Nội dung kiểm tra tập trung vào những khâu trực tiếp quyết định chất lượng, an toàn bữa ăn như: Điều kiện cơ sở vật chất; nguồn gốc, chất lượng thực phẩm; quy trình giao nhận, bảo quản, chế biến và chia suất ăn; kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; thực đơn, định lượng và chất lượng suất ăn; trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp.

Qua giám sát, UBND phường đã yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh, khắc phục những nội dung cần hoàn thiện, đồng thời duy trì việc tự kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Cùng với kiểm tra tại trường học, phường chú trọng công tác lựa chọn và quản lý đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú. Việc đánh giá, lựa chọn được thực hiện theo quy trình, tiêu chí và hướng dẫn của thành phố, bảo đảm công khai, minh bạch. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong tiếp nhận, quản lý, giám sát đơn vị cung cấp; thường xuyên theo dõi chất lượng thực phẩm, suất ăn và việc thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm theo cam kết, hợp đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Khương Mai với bữa ăn bán trú tại trường học. Ảnh: NT

Trong thời gian tới, UBND phường Phương Liệt tiếp tục tăng cường kiểm tra thực tế, chú trọng kiểm soát chất lượng, định lượng suất ăn, thực đơn và toàn bộ quá trình cung cấp, tổ chức bữa ăn. Các trường phải công khai thực đơn, thông tin về cơ sở cung cấp, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên Hệ thống HanoiCheck; đồng thời kịp thời báo cáo khi phát hiện nguy cơ, dấu hiệu vi phạm hoặc sự cố mất an toàn thực phẩm.

Đối với cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc nhiều cấp học, phường tiếp tục rà soát, xác định rõ điều kiện tổ chức tại từng địa điểm; từ đó lựa chọn mô hình phù hợp và phân công rõ trách nhiệm quản lý, giám sát.

Đáng chú ý, phường yêu cầu khi có phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra, xác minh, khắc phục và xử lý theo thẩm quyền. Qua đó, công tác quản lý bữa ăn bán trú được thực hiện theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm tra thường xuyên và xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm bữa ăn an toàn, chất lượng cho học sinh.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng, sức khỏe và sự an toàn của các học sinh là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không có sự lơ là hay chủ quan trong bất kỳ công đoạn nào. Các nhà trường cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, duy trì quy trình tự kiểm tra hằng ngày. Chính quyền phường cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện giám sát chéo, công khai thực đơn, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho các gia đình.