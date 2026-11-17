Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do các em học sinh Trường TH Phúc Lợi biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Bình

Đánh giá những kết quả của thầy và trò phường Phúc Lợi trong năm học 2025 – 2026, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành giáo dục phường đã nỗ lực ổn định hoạt động, duy trì nền nếp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiện tại, mạng lưới trường lớp trên địa bàn phường có 11 trường công lập, 13 trường tư thục và 17 nhóm, lớp mầm non độc lập, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 22.000 học sinh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng lên; tỷ lệ học sinh tiểu học đạt mức Xuất sắc là 47,8%; học sinh THCS rèn luyện Tốt đạt 98,3%, học tập Tốt đạt 61,4%; tỷ lệ đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 93,3%.

Phường có 28 học sinh giỏi lớp 9 và 3 giáo viên giỏi cấp thành phố. Đặc biệt, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều được công nhận là trường chất lượng cao. Cùng với đó, phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phê duyệt triển khai, khởi công 12 dự án với tổng kinh phí trên 292 tỷ đồng; các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia các chương trình, đề án giáo dục mới.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

“Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương. Một nền giáo dục tốt không chỉ tạo ra những thế hệ học sinh có tri thức, năng lực mà còn góp phần hình thành nhân cách, bồi đắp văn hóa, trách nhiệm công dân và khát vọng vươn lên. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai; chăm lo cho giáo dục cũng chính là chăm lo cho sự phát triển bền vững của Phúc Lợi”, đồng chí Nguyễn Thế Thạch nhấn mạnh.

Trường Mầm non Đô Thị Sài Đồng được đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Bình

Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội cho Trường THCS Sài Đồng (trước sắp xếp). Ảnh: Nguyễn Bình

Với sự quyết tâm, phấn đấu cao, ngành GD&ĐT phường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, thiết thực chào mừng 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; 72 năm ngày thành lập ngành Giáo dục Thủ đô. Giáo dục và đào tạo Phúc Lợi đã từng bước khẳng định, trở thành điểm sáng, địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh và học sinh, không chỉ trên địa bàn phường.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo phường; Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, UBND phường đã tặng thưởng các danh hiệu thi đua, Bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

Cụ thể: Trường Mầm non May 10 đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; Trường Mầm non Đô Thị Sài Đồng được đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; Trường THCS Sài Đồng (trước sắp xếp) được trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc; 3 cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố cùng 06 nhà giáo được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội...

Đại diện Công đoàn thành phố Hà Nội và Lãnh đạo phường trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở các Trường mầm non, THCS trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Bình

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn phường Phúc Lợi đã kiện toàn tổ chức và thành lập Công đoàn cơ sở các Trường mầm non, THCS trên địa bàn phường và ra mắt mô hình “Nhà giáo Phúc Lợi – Lan tỏa điều tốt đẹp”, với mong muốn mô hình không chỉ là nơi tôn vinh những đóng góp của người thầy, mà còn tạo sự kết nối, khích lệ mỗi nhà giáo tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và những giá trị nhân văn; cùng xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh nhà giáo Phúc Lợi.