Phường Phúc Lợi trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Theo các quyết định của Thành ủy Hà Nội, đợt 7-11-2026, Đảng bộ phường Phúc Lợi có 302 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí Huy hiệu 60 năm; 3 đồng chí Huy hiệu 55 năm; 3 đồng chí Huy hiệu 50 năm; 21 đồng chí Huy hiệu 45 năm; 17 đồng chí Huy hiệu 40 năm (truy tặng 1 đồng chí); 224 đồng chí Huy hiệu 35 năm (truy tặng 1 đồng chí) và 21 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (truy tặng 1 đồng chí).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Đức Minh. Ảnh: Nguyễn Bình

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam phường đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: Nguyễn Bình

Tại buổi lễ, các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam phường đã trao tặng Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Đây không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và những đóng góp bền bỉ của mỗi người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Nguyễn Đức Hà, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, Chi bộ Tổ dân phố 13 bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng chí khẳng định đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của người đảng viên; đồng thời là động lực để tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng và quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

Phát biểu tại lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch nhấn mạnh diện mạo đô thị của Phúc Lợi từng bước đổi thay theo chiều hướng tích cực.

"Nhiều chiến dịch lớn, nhiệm vụ khó được chỉ đạo quyết liệt và hoàn thành tốt như chiến dịch 45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai; làm sạch dữ liệu đảng viên; khám sức khỏe toàn dân, 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số, xử lý 5 điểm “nghẽn” trên địa bàn…", đồng chí Nguyễn Thế Thạch cho biết.

Những kết quả trên là sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và Nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các bác, các đồng chí Đảng viên lão thành được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay. Đồng thời, mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí đảng viên lão thành. Lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí với mục tiêu là xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến của các thế hệ đảng viên, đồng thời góp phần cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại địa phương.