Phường Phúc Lợi tổ chức lại các phòng chuyên môn, kiện toàn tổ chức Đảng và cán bộ

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã, phường không chỉ tăng về số lượng mà còn thay đổi đáng kể về tính chất, yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm giải quyết. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp quận, huyện nay được thực hiện trực tiếp tại cấp phường, xã đòi hỏi bộ máy phải có năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện cao hơn.

Trong định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội, cùng với việc triển khai các tuyến giao thông chiến lược và các dự án lớn trên địa bàn, phường Phúc Lợi đang và sẽ có những thay đổi quan trọng về không gian phát triển, cơ cấu kinh tế và yêu cầu quản lý. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải chủ động sắp xếp tổ chức, bộ máy hợp lý, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ giai đoạn hiện nay.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Văn phòng HĐND và UBND phường sau khi tổ chức lại. Ảnh: Bình Nguyên

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 9-10-2026 của HĐND phường Phúc Lợi về việc tổ chức lại chuyên môn thuộc UBND. Theo đó, 3 phòng chuyên môn được tổ chức lại thành 5 phòng chuyên môn với 70 nhân sự, bao gồm Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Hạ tầng – Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa – Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế. Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn nhằm phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ theo từng nhóm lĩnh vực, tăng sự chuyên môn hóa và khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác vận hành. Quan trọng hơn, việc điều chỉnh lại chức năng giữa các phòng sẽ tạo điều kiện để tập trung hơn nguồn lực, nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng và UBND phường. Ảnh: Bình Nguyên

Cùng với đó, Đảng ủy phường cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ là Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, tương ứng với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND phường. Việc điều chỉnh này nhằm giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường đối với các tổ chức Đảng, đồng thời gắn rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch khẳng định việc kiện toàn lần này được thực hiện đồng bộ cả về bộ máy chính quyền và tổ chức đảng. Mỗi nội dung có mục tiêu, yêu cầu riêng, nhưng đều hướng tới việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đồng chí được giao nhiệm vụ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, khẩn trương ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc; tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ còn lại của năm 2026, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.