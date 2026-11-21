Phường Phúc Lợi ra mắt tuyến phố an toàn thực phẩm
Ngày 21-11, UBND phường Phúc Lợi tổ chức ra mắt mô hình “Tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm” tại phố Nguyễn Lam. Qua thẩm định, 24/24 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến phố đạt yêu cầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.
Phố Nguyễn Lam là tuyến phố trung tâm cửa ngõ phường Phúc Lợi, cũng là khu vực tập trung đông các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời cũng là điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch và dịch vụ, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện mật độ kinh doanh cao, thời gian hoạt động kéo dài và lượng khách lớn.
Đặc biệt, đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu phải chấp hành theo quy định mà còn là trách nhiệm, đạo đức kinh doanh và uy tín của mỗi cơ sở đối với khách hàng.
Thực hiện hướng dẫn của Sở Y tế thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 173 ngày 30/4/2026 của UBND phường về triển khai mô hình Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2026, UBND phường Phúc Lợi đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình tại phố Nguyễn Lam.
Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn cho biết: UBND phường đã tổ chức rà soát, lập danh sách, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở đăng ký tham gia và thực hiện các tiêu chí của mô hình. Phường đã thành lập Đoàn thẩm định, tổ chức kiểm tra hồ sơ, đánh giá trực tiếp tại từng cơ sở theo quy định, 24/24 cơ sở đạt trên 80 điểm, các tiêu chí bắt buộc đều đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt 100%.
Các cơ sở có hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm theo quy định, thực hiện công khai hồ sơ, danh mục nguồn gốc thực phẩm. Toàn tuyến phố đạt 104 điểm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc, đủ điều kiện công nhận mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm”.
Mô hình hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn, văn minh, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách, xây dựng hình ảnh khu phố du lịch an toàn, thân thiện và phát triển bền vững.
Bà Lê Thị Mỹ Ngọc, đại diện cơ sở An Cà phê cho biết, mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo bà, an toàn thực phẩm không chỉ là điều kiện kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và niềm tin của khách hàng.
"Các cơ sở mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của chính quyền để duy trì mô hình hiệu quả, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định, lấy an toàn của người tiêu dùng và chất lượng phục vụ làm ưu tiên hàng đầu", bà Ngọc chia sẻ.
Lễ ra mắt mô hình “Tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm” trên tuyến phố Nguyễn Lam là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế đêm và xây dựng hình ảnh đô thị Phúc Lợi hiện đại, thân thiện, an toàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-phuc-loi-ra-mat-tuyen-pho-an-toan-thuc-pham-1767056.html