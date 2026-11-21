Phố Nguyễn Lam là tuyến phố trung tâm cửa ngõ phường Phúc Lợi, cũng là khu vực tập trung đông các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời cũng là điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch và dịch vụ, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện mật độ kinh doanh cao, thời gian hoạt động kéo dài và lượng khách lớn.

Các đại biểu gắn biển “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm” tại phố Nguyễn Lam. Ảnh: Nguyễn Bình

Đặc biệt, đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu phải chấp hành theo quy định mà còn là trách nhiệm, đạo đức kinh doanh và uy tín của mỗi cơ sở đối với khách hàng.

Bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội chia sẻ công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Bình

Thực hiện hướng dẫn của Sở Y tế thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 173 ngày 30/4/2026 của UBND phường về triển khai mô hình Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2026, UBND phường Phúc Lợi đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình tại phố Nguyễn Lam.

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn cho biết: UBND phường đã tổ chức rà soát, lập danh sách, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở đăng ký tham gia và thực hiện các tiêu chí của mô hình. Phường đã thành lập Đoàn thẩm định, tổ chức kiểm tra hồ sơ, đánh giá trực tiếp tại từng cơ sở theo quy định, 24/24 cơ sở đạt trên 80 điểm, các tiêu chí bắt buộc đều đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt 100%.

Các cơ sở có hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm theo quy định, thực hiện công khai hồ sơ, danh mục nguồn gốc thực phẩm. Toàn tuyến phố đạt 104 điểm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc, đủ điều kiện công nhận mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Các đại biểu trao logo nhận diện “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm” cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên tuyến phố Nguyễn Lam. Ảnh: Nguyễn Bình

Mô hình hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn, văn minh, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách, xây dựng hình ảnh khu phố du lịch an toàn, thân thiện và phát triển bền vững.

Lễ trao Quyết định công nhận tuyến phố Nguyễn Lam đạt mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm”. Ảnh: Nguyễn Bình

Bà Lê Thị Mỹ Ngọc, đại diện cơ sở An Cà phê cho biết, mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo bà, an toàn thực phẩm không chỉ là điều kiện kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và niềm tin của khách hàng.

"Các cơ sở mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của chính quyền để duy trì mô hình hiệu quả, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định, lấy an toàn của người tiêu dùng và chất lượng phục vụ làm ưu tiên hàng đầu", bà Ngọc chia sẻ.

Bà Lê Thị Mỹ Ngọc, đại diện cơ sở An Cà phê, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

Lễ ra mắt mô hình “Tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm” trên tuyến phố Nguyễn Lam là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế đêm và xây dựng hình ảnh đô thị Phúc Lợi hiện đại, thân thiện, an toàn.