Phường Phúc Lợi: Lấy ý kiến người dân để đánh giá cán bộ

Đảng ủy phường Phúc Lợi vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch quán triệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị. Ảnh: Nguyễn Bình

Trọng tâm của kế hoạch là trách nhiệm nêu gương, hoàn thiện quy trình, phân cấp, bảo vệ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ và giải quyết việc khó. Từng cơ quan, đơn vị phải lựa chọn nhiệm vụ sát chức năng và thực tế. Mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì và một cá nhân chịu trách nhiệm chính đến cùng. Kế hoạch cũng đề ra yêu cầu phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Trong quý IV-2026, các đơn vị phải quán triệt nghị quyết, rà soát quy trình và lập danh mục ban đầu về việc khó, điểm nghẽn. Từ năm 2027, cập nhật nhiệm vụ, áp dụng công cụ theo hướng dẫn của thành phố. Đến năm 2030, phường hoàn thành các mục tiêu cụ thể hóa nghị quyết và đánh giá theo kế hoạch.

Những lĩnh vực cần tập trung gồm xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đất đai, đô thị, môi trường, đầu tư và an sinh. Đảng ủy phường Phúc Lợi yêu cầu chi bộ tổ dân phố phải nắm bắt kiến nghị của người dân, phối hợp đúng thẩm quyền và theo dõi phản hồi đến cùng. Khi tiếp xúc với người dân, phải hướng dẫn rõ ràng, không gây phiền hà hoặc tự đặt thêm yêu cầu.

Người dân sẽ góp ý về chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục và xử lý điểm nghẽn tại phường Phúc Lợi. Việc đánh giá cán bộ phải tính đến nhiệm vụ, thẩm quyền, điều kiện và nguồn lực đã giao. Kết quả phải thể hiện qua sản phẩm cụ thể, chất lượng công việc và minh chứng rõ ràng thông qua công cụ quản lý mục tiêu và kết quả then chốt (OKR), chỉ số theo dõi hiệu quả (KPI). Phường dự kiến đánh giá bằng phiếu kín từ ba phía: Cấp dưới, ngang cấp và cấp trên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong tư duy, phương pháp làm việc và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, khắc phục tâm lý trông chờ, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu phải sâu sát, nắm chắc công việc, kịp thời phát hiện, giải quyết vướng mắc; giao việc gắn với hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm điều kiện thực hiện.

Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi cũng đề nghị, về công tác cán bộ, cần thực hiện quan điểm “vì việc tìm người”, bố trí đúng người, đúng việc; đánh giá gắn với kết quả, chất lượng, hiệu quả công việc và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, kết hợp theo dõi mục tiêu, kết quả, chỉ số công việc với đánh giá đa chiều bằng phiếu kín.