Phường Phúc Lợi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Thượng tá Đoàn Thế Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bình Nguyên

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Đoàn Thế Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi (nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đại diện cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác chia sẻ những ký ức, trải nghiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước đã làm nổi bật những chặng đường lịch sử, chiến công và đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào truyền thống đó, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phúc Lợi tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường nhân dịp 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Bình Nguyên

Phát huy truyền thống 80 năm của Lực lượng vũ trang Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Phúc Lợi thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực: nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; chăm lo chính sách hậu phương quân đội, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có công với cách mạng.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi tặng quà tri ân các cựu chiến binh, cán bộ quân đội nghỉ hưu. Ảnh: Bình Nguyên

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm tri ân các cựu chiến binh, cán bộ quân đội nghỉ hưu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch đã bày tỏ sự tin tưởng đối với lực lượng vũ trang địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, gương mẫu đi đầu, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.