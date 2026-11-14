Phường Phúc Lợi gắn biển tên tuyến phố Vo Thượng

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phúc Lợi trao quyết định gắn biển tên phố Vo Thượng. Ảnh: Nguyễn Bình

Tuyến phố Vo Thượng có chiều dài 512m, chiều rộng 13,5m theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND thành phố Hà Nội và Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Nghi thức gắn biển tên phố Vo Thượng. Ảnh: Nguyễn Bình

Vo Thượng là tên gọi gắn với tên Nôm của làng Nông Vụ Thượng xưa, mang dấu ấn lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương Phúc Lợi. Việc gắn biển tên tuyến phố không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thuận lợi cho quản lý đô thị và đời sống dân sinh, mà còn có ý nghĩa gìn giữ địa danh lịch sử, lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ người dân đối với quê hương.

Phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, căn cứ độ tuổi, điều kiện, sở thích, lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp như đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, dân vũ, dưỡng sinh, yoga... và duy trì luyện tập đều đặn, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Bùi Anh Tuấn phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Ảnh: Nguyễn Bình

Việc phát động phong trào thể hiện quyết tâm đưa hoạt động thể dục thể thao trở thành nhu cầu tự giác, thường xuyên của mỗi người dân; góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng con người phát triển toàn diện và cộng đồng văn minh, hạnh phúc.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi ra mắt sổ tay online hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao. Ảnh: Nguyễn Bình

Ông Dương Văn Chi, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Phúc Lợi chia sẻ, để một tuyến phố thực sự văn minh, sạch đẹp cần có sự chung tay của từng hộ gia đình; để phong trào thể dục thể thao phát triển bền vững cần bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người; biến những nội dung của cuộc phát động thành những việc làm cụ thể, thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Phong trào tập luyện bóng chuyền hơi người cao tuổi phường Phúc Lợi. Ảnh: Nguyễn Bình

"Tôi tin tưởng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự đồng lòng của nhân dân, tuyến phố Vo Thượng sẽ ngày càng khang trang, văn minh; phong trào thể dục thể thao sẽ lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng mỗi gia đình khỏe mạnh, mỗi khu dân cư đoàn kết và phường Phúc Lợi ngày càng phát triển, hạnh phúc", ông Dương Văn Chi bày tỏ.