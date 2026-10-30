Phường Phúc Lợi: Đối thoại để lắng nghe, giải quyết kiến nghị của nhân dân

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Tuấn báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Tuấn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách phường ước đạt 16.369 tỷ đồng (110% dự toán). Phường đã tiến hành rà soát 425 thủ tục hành chính, đề xuất đơn giản hóa 18 thủ tục. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công đúng và trước hạn đạt 99,69%.

Cùng với đó, phường Phúc Lợi tập trung điều chỉnh quy hoạch 3 dự án, phê duyệt 45 dự án đầu tư; khởi công 15 dự án và đưa vào sử dụng 2 dự án. Tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai của địa phương đạt 99,6%; dữ liệu y tế đạt 97,25%.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị đã thu thập được 50 ý kiến gửi về của đại biểu và 14 ý kiến, kiến nghị trực tiếp, chủ yếu liên quan đến việc tổ chức nhà văn hóa sau sắp xếp tổ dân phố; số hóa dữ liệu giáo dục; công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường 16,5m; công tác chống ngập cục bộ tại các khu dân cư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Ngoài ra, các ý kiến cũng kiến nghị phường quan tâm tới vấn đề vệ sinh môi trường, điểm đỗ xe, đặc biệt là công tác giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học. Nhiều ý kiến đề nghị khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập và sinh kế cho người dân.

Đại diện nhân dân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi cùng đại diện các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, làm rõ. Với những nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo phường Phúc Lợi giao các phòng, ban, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng điều hành hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và sát thực tiễn của các đại biểu, nhân dân.

"Các ý kiến đã phản ánh khách quan những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới", Bí thư phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch cho biết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Lãnh đạo phường Phúc Lợi khẳng định, thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đồng thời lấy kết quả giải quyết kiến nghị làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.