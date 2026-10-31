Phường Phúc Lợi đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Tuấn cho biết, hơn một năm qua, phường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 02 của Đảng ủy phường giai đoạn 2025-2030. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành; đồng thời từng bước đồng bộ các nền tảng dùng chung từ phường đến cơ sở.

Các hệ thống quản lý văn bản, thông tin báo cáo và không gian làm việc số HanoiWork được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính qua các ứng dụng iHanoi, VNeID được gắn kết chặt chẽ với khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, y tế, giáo dục và đất đai.

"Phường ưu tiên sử dụng các nền tảng số dùng chung của Thành phố, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân", Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Trong triển khai chuyển đổi số, phường Phúc Lợi đã đưa hệ thống HanoiCheck vào 47/47 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; triển khai mô hình tổ dân phố số đạt 100%. Đáng chú ý, 32 sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và sản phẩm tiềm năng được đưa lên sàn thương mại điện tử, vượt hơn 6 lần chỉ tiêu giao. Phường cũng hoàn thành chỉ tiêu phát triển chợ, tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt; đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với lĩnh vực đất đai, phường đang tập trung thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trong đó rà soát, làm sạch dữ liệu 5.706 thửa đất trên hệ thống VILIS; thu thập, bổ sung thông tin và hồ sơ của 7.226 thửa đất còn thiếu dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kết nối dữ liệu quy hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Các đại biểu dự ngày hội chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Bình

Phường Phúc Lợi đang đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng trang thiết bị công nghệ thông tin cho 21 tổ dân phố, phục vụ giao ban trực tuyến và chuyển đổi số tại cơ sở; đồng thời dành hơn 158 tỷ đồng trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho các trường học.

Đáng chú ý, phường đã triển khai phần mềm bản sao số eKMap Solutions, tích hợp dữ liệu đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên nền tảng bản đồ số thống nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Trong lĩnh vực giáo dục, phường đăng ký thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại trường học; tiếp tục triển khai học bạ số, số hóa công tác quản lý và chuẩn hóa dữ liệu tuyển sinh.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phúc Lợi trao biển công nhận Tổ dân phố chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Bình

Đại diện HĐND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trao Quyết định công nhận các mô hình chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Bình

Với những kết quả đạt được, tính đến ngày 11-10-2026, phường Phúc Lợi đứng thứ 27/126 xã, phường của thành phố Hà Nội về kết quả 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Bình

Khẳng định, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, mà quan trọng hơn là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch cho rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi giải quyết được những vấn đề thiết thực, giúp cuộc sống thuận tiện hơn, dịch vụ công dễ tiếp cận hơn và người dân chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên môi trường số, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Đại diện ban, ngành thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường nhấn nút ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH. Ảnh: Nguyễn Bình

Các học sinh Trường Tiểu học Phúc Lợi tham gia trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH. Ảnh: Nguyễn Bình

Cũng tại ngày hội, Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH hướng tới tạo điều kiện để người dân được tiếp cận kiến thức, trực tiếp tìm hiểu, thực hành và nâng cao kỹ năng cần thiết; qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa trong việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH; thúc đẩy hình thức học tập, trải nghiệm trực quan, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm an toàn tại khu dân cư.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch cùng các đại biểu trải nghiệm các mô hình công nghệ của các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Bình

Các học sinh Trường Tiểu học Phúc Lợi trải nghiệm với chính các sản phẩm công nghệ do mình tạo ra. Ảnh: Nguyễn Bình

Khớp nối với không gian ngày hội, hơn 20 gian hàng công nghệ là nơi kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và người dân; trưng bày, giới thiệu, hướng dẫn người xem trải nghiệm các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày công nghệ, ngày hội còn tạo dấu ấn với chuỗi hoạt động sôi nổi như hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân chính là minh chứng cho thấy tinh thần chủ động "lên không gian mạng", tiếp cận cái mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng khu phố, từng hộ gia đình.