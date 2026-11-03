Phường Phúc Lợi: Bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Theo báo cáo của Công an phường Phúc Lợi, trong 10 tháng năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Lực lượng CSKV đã tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, người tạm trú, tạm vắng, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại khu dân cư.

Trong 10 tháng, Công an phường Phúc Lợi đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội; bóc gỡ 3 trường hợp tham gia hội nhóm phản động trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Công an phường đã tiếp nhận, phát hiện, điều tra, giải quyết 34 vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Đặc biệt, Công an phường đã điều tra, khám phá 21 vụ/25 đối tượng phạm tội về ma túy, nổi bật là vụ mua bán trái phép chất ma túy (cần sa), thu giữ 39.544 gam (gần 39,5 kg). Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, số lượng thu giữ lớn, thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Cùng với đó, Công an phường Phúc Lợi đã chủ động tham mưu UBND phường chỉ đạo tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; triển khai cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và pháo; tham mưu ra mắt mô hình "Tổ dân phố ba nhất về ANTT", mô hình "Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết" tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều...

Đại diện các tổ dân phố đóng góp ý kiến. Ảnh: Nguyễn Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là cán bộ CSKV trong công tác đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, nhà cho thuê, khu chung cư, nhà tập thể…

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi phát biểu tiếp thu và làm rõ các vấn đề tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi, đã tiếp thu và trả lời, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND và nhân dân tiếp tục phối hợp với Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi Nguyễn Xuân Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi Nguyễn Xuân Hiền biểu dương những kết quả, nỗ lực của lực lượng CSKV trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác; giao tiếp ứng xử có văn hóa... xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong kỷ nguyên mới.