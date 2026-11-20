Lãnh đạo UBND phường Phú Thủy tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đây là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy ghi nhận, biểu dương và trân trọng những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo phường mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng cho Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026

Đại diện đội ngũ giáo viên cũng đã phát biểu cảm tưởng, chia sẻ niềm tự hào về nghề dạy học, lòng biết ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và quyết tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo UBND phường Phú Thủy tặng hoa tri ân các nhà giáo

Một trong những nội dung ý nghĩa của chương trình là hoạt động tặng hoa tri ân các Nhà giáo thể hiện đạo lý “Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Buổi họp mặt là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn vinh nghề giáo và tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo phường Phú Thủy tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Hiện nay, ngành giáo dục phường Phú Thủy có 8 trường học với 593 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 11.607 học sinh. Trong năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng lên; có 5/8 trường đạt chuẩn quốc gia, có 3/15 tập thể đạt thành tích lao động xuất sắc.