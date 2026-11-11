Phường Phú Thủy bảo đảm an ninh trật tự để phát triển kinh tế, xã hội

Lãnh đạo phường Phú Thủy trao quyết định kiện toàn 12 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Giữ vững an ninh trật tự cơ sở

Hiện phường Phú Thủy đã có 12 tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở với 69 thành viên, tham gia giữ gìn trật tự xã hội 12 tổ dân phố sau sáp nhập; lực lượng này như “cánh tay nối dài” cùng Công an phường tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn đông dân cư. Các tổ bảo vệ ANTT đã từng bước khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tham gia giữ gìn ANTT, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường. Các tuyến đường lớn, nhỏ trên địa bàn đã trở nên thông thoáng, bảo đảm cho việc buôn bán, kinh doanh của đông đảo người dân, du khách tham quan.

“Hơn 1 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phường Phú Thủy đã phát huy tác dụng. Việc tham gia tuần tra thường xuyên trên địa bàn của lực lượng này đã hỗ trợ Công an phường kịp thời xử lý các vụ việc ANTT, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội địa phương”, Thượng tá Nguyễn Văn Tới - Trưởng Công an phường Phú Thủy chia sẻ.

Trong khi đó, phường Phú Thủy đã xây dựng địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị, trường học. Toàn phường duy trì hiệu quả 11 mô hình, cách làm sáng tạo, tiêu biểu như: mô hình Camera an ninh, từ nguồn xã hội hóa đã lắp đặt 1.200 mắt camera tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng đã hỗ trợ lực lượng công an trích xuất điều tra hơn 50 vụ việc. Cùng với đó là tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy; khu khố tự quản phòng, chống lây lan ma túy; nhà trọ, nhà cho thuê văn minh, an toàn về ANTT; tuyến đường bảo đảm an toàn giao thông đều phát huy tác dụng. Các mô hình về ANTT đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

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Góp phần tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm

Việc xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm ANTT trên địa bàn đã góp phần cho phường Phú Thủy hình thành tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt như: đường Thủ Khoa Huân, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt... với nhiều cơ sở kinh doanh phối hợp ngân hàng lắp đặt mã QR, thiết bị POS thanh toán không dùng tiền mặt, thuận lợi giao dịch, từng bước xây dựng phường văn minh, hiện đại. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch hoạt động ổn định trong 9 tháng năm nay, đã có hơn 600 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới; gần 500 cơ sở, doanh nghiệp bổ sung đăng ký các lĩnh vực kinh doanh; gần 80.000 lượt khách du lịch trong, ngoài nước đến với lễ hội Katê, tham quan thắng cảnh, nghỉ dưỡng ở các khu du lịch ven biển trên địa bàn. Các hoạt động trên đã góp phần cho Phú Thủy thu ngân sách nhà nước đạt gần 90% dự toán giao cả năm; cơ bản bảo đảm hoạt động địa phương, đầu tư xây dựng kết cấu tầng, chỉnh trang đô thị.

“Việc bảo đảm ANTT trên địa bàn, hỗ trợ phát triển kinh doanh, dịch vụ, du lịch trong thời gian qua sẽ góp phần cho phường Phú Thủy phát triển kinh tế, xã hội, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm 12,23% vào cuối năm nay. Trước đó, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm quý III của phường đạt 10,5%”, ông Nguyễn Văn Nghị - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy cho biết.