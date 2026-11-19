Phường Phú Thượng xây dựng các mô hình xanh, sạch, đẹp
Thực hiện 10 mô hình thực hành quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, phường Phú Thượng đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng các mô hình xanh, sạch, đẹp giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm các giá trị văn hóa, trải nghiệm làng nghề của địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-phu-thuong-xay-dung-cac-mo-hinh-xanh-sach-dep-246261119155510319.htm