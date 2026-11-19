Gác lại ước mơ trở thành giáo viên Văn để theo đuổi con đường nghệ thuật cải lương, NSƯT Mai Lý dành tình yêu đặc biệt cho những làn điệu cổ, những vai đào thương và chiều sâu biểu cảm của sân khấu truyền thống. Nhưng tình yêu ấy không đồng nghĩa với sự khép mình trong những giá trị đã có. Qua hai tác phẩm "Nắng đã mềm chưa" và "Thắm sắc muôn màu" của tác giả Nguyễn Quang Minh trong chương trình "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nữ nghệ sĩ cho thấy một hành trình đáng chú ý: từ gìn giữ tinh hoa đến tìm kiếm những cách biểu đạt mới để nghệ thuật truyền thống tiếp tục chạm tới công chúng hôm nay.