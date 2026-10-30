Phường Phú Thượng trao tặng Huy hiệu Đảng cho 220 đảng viên

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đợt này, Đảng bộ phường Phú Thượng có 220 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, một đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng khẳng định, đằng sau mỗi tấm Huy hiệu Đảng là một hành trình với những đóng góp đáng trân trọng trong chiến đấu, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, các đồng chí đảng viên đều thể hiện niềm tin sắt son với Đảng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Thượng trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Hoàng Vũ

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnh phường bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, giải quyết các vấn đề dân sinh và giữ gìn an ninh, trật tự.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Bùi Đức Thiêm, nguyên Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn trước sự quan tâm của tổ chức Đảng.

Đồng chí Bùi Đức Thiêm, nguyên Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Vũ

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lời nói, việc làm, tích cực vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là dịp ghi nhận những cống hiến bền bỉ của các thế hệ đảng viên, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, góp phần xây dựng phường Phú Thượng ngày càng văn minh, hiện đại.