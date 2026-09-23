Phường Phú Thượng thống nhất chủ trương tổ chức lại 5 phòng chuyên môn

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận kỹ các nội dung trình hội nghị, bảo đảm các chủ trương, phương án sau khi ban hành sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Hội nghị tập trung xem xét ba nhóm nội dung chính gồm: Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường và sắp xếp các tổ chức Đảng có liên quan; ban hành quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và công tác cán bộ; thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một trong những nội dung trọng tâm là Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Việc sắp xếp nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao mức độ chuyên môn hóa, khắc phục tình trạng một phòng phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, phù hợp yêu cầu quản lý trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường thống nhất về chủ trương tổ chức lại 3 phòng chuyên môn hiện có thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Cùng với tổ chức lại đầu mối, phương án dự kiến bố trí 60 biên chế công chức theo vị trí việc làm, khối lượng và tính chất nhiệm vụ của từng phòng; ưu tiên nguồn lực cho Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, đồng thời không làm tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Các đại biểu tập trung thảo luận về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương án bố trí nhân sự sau sắp xếp. Ảnh: Cao Kỳ

Theo yêu cầu đặt ra, việc tổ chức lại phải bảo đảm đúng quy định, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không bỏ sót lĩnh vực; đồng thời duy trì hoạt động liên tục, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân.

Đối với các tổ chức Đảng, hội nghị thống nhất nguyên tắc việc sắp xếp phải đồng bộ với tổ chức bộ máy chuyên môn. Ban Xây dựng Đảng được giao chủ trì rà soát mô hình tổ chức, phương án chuyển giao, kiện toàn cấp ủy và chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên. Phương án tổ chức 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND phường tiếp tục được rà soát, bảo đảm phù hợp chỉ đạo của cấp trên và không để phát sinh khoảng trống trong lãnh đạo, sinh hoạt Đảng.

Hội nghị cũng thống nhất sự cần thiết ban hành quy định mới thay thế Quy định số 04-QĐ/ĐU ngày 6-1-2026 về phân cấp quản lý cán bộ và công tác cán bộ. Dự thảo tiếp tục được rà soát để bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, chặt chẽ về quy trình nhưng không phát sinh thủ tục không cần thiết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Về kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, hội nghị đã xem xét Đề án nhân sự và thực hiện bước 2 quy trình giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ căn cứ kết quả để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà yêu cầu các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện các đề án, quy định và phương án nhân sự; bảo đảm việc kiện toàn tổ chức bộ máy tạo chuyển biến thực chất về chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thượng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.