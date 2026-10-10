Phường Phú Thượng sôi nổi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ thể thao với tiết mục “Xinh tươi Việt Nam”, có sự tham gia của 250 cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong trang phục áo dài duyên dáng, các hội viên thể hiện những động tác đồng đều, khỏe khoắn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Hoạt động không chỉ khuyến khích phụ nữ tích cực rèn luyện thể chất mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin và năng động của phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại.

250 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phú Thượng tham gia đồng diễn dân vũ thể thao. Ảnh: PV

Phong trào tập luyện dân vũ thể thao được triển khai tại 16/16 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Thông qua các hoạt động tập luyện và biểu diễn, hội viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường sự gắn bó trong tổ chức Hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Thượng công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Dân vũ thể thao Ban Mai Xanh với 80 thành viên.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Thượng công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Dân vũ thể thao Ban Mai Xanh với 80 thành viên. Ảnh: PV

Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo sân chơi thường xuyên, bổ ích cho cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Những tà áo dài duyên dáng góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Phú Thượng. Ảnh: PV

Việc duy trì phong trào dân vũ, phát triển các mô hình tập hợp hội viên và hưởng ứng Tháng Áo dài Hà Nội góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở, khuyến khích phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Thượng tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tự tin, năng động, trách nhiệm; đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo khí thế thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.